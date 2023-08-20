Проект "Всем двором" в этом году объединил более 13 тысяч нижегородцев Общество

Фото: предоставлено организаторами

В Нижнем Новгороде подошёл к завершению сезон социального проекта "Всем двором". В этом году в развлекательных программах приняли участие более 13 тысяч горожан. Об этом сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики.

Напомним, проект "Всем двором" вернулся в Нижний Новгород 22 мая. Только за первую неделю мероприятия проекта посетили более 1500 человек.

За лето дворовые праздники прошли на 70 площадках во всех районах Нижнего Новгорода, на которых выступили творческие нижегородские ансамбли и детские музыкальные и танцевальные коллективы. Многие номера были подготовлены талантливыми местными жителями: кто-то читал стихи собственного сочинения, а кто-то организовывал исполнение хором знакомых всем песен под аккомпанемент музыкальных инструментов.