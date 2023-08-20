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Проект "Всем двором" в этом году объединил более 13 тысяч нижегородцев

29 августа 2023 14:09  [73] Общество

Фото: предоставлено организаторами

В Нижнем Новгороде подошёл к завершению сезон социального проекта "Всем двором". В этом году в развлекательных программах приняли участие более 13 тысяч горожан. Об этом сообщили в городском департаменте социальных коммуникаций и молодёжной политики.

Напомним, проект "Всем двором" вернулся в Нижний Новгород 22 мая. Только за первую неделю мероприятия проекта посетили более 1500 человек.

За лето дворовые праздники прошли на 70 площадках во всех районах Нижнего Новгорода, на которых выступили творческие нижегородские ансамбли и детские музыкальные и танцевальные коллективы. Многие номера были подготовлены талантливыми местными жителями: кто-то читал стихи собственного сочинения, а кто-то организовывал исполнение хором знакомых всем песен под аккомпанемент музыкальных инструментов.

"Всем двором" нижегородцы в этом году отметили много праздников: День соседей, День России, День семьи и День государственного флага России... Для детей были организованы мастер-классы, конкурсы и аквагрим, танцевальные флешмобы и викторины, а взрослые могли поучаствовать в лотерее. Каждый праздник завершался просмотром фильма под открытым небом.

Директор департамента Артур Штоян отметил, что проект был запущен несколько лет назад и уже стал доброй традицией. В этом году поступило много положительных отзывов, а также пожеланий от жителей увеличить количество мероприятий, поэтому праздники проходили в течение всего лета.

"Впереди много интересных мероприятий для нижегородцев, а на "Всем двором" встретимся уже в следующем году!" - сказал Штоян.

Организаторами мероприятий выступили АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода", администрация города и НРО Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы".

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Теги:
двор Праздники
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