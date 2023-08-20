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Общество

Движение нижегородского троллейбуса №5 приостановлено до 5 сентября

30 августа 2023 09:08  [87] Общество

Фото: vk.com/mp_net

В Нижнем Новгороде с 30 августа по 4 сентября включительно будет временно прекращено движение троллейбусов по маршруту №5 "м/р Комсомольский - м/р Мещерское озеро". Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, ограничения связаны с проведением работ по переустройству контактной сети троллейбусов на участке Сормовского шоссе в районе ЦНИИ "Буревестник" и Нижегородского завода 70-летия Победы.

Напомним, что работу троллейбуса №8 "ост. Дубравная - Московский вокзал" в Нижнем Новгороде планируется возобновить осенью.

Ранее сообщалось, что электробусы в Нижнем Новгороде начнут работать в I квартале 2024 года.

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Теги:
Общественный транспорт Троллейбус
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