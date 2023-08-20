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Общество

Директор лицея N82 Нина Говорова вышла в финал конкурса "Директор года России"

30 августа 2023 18:09  [1] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Директор нижегородского лицея №82 Нина Говорова вышла в финал Всероссийского профессионального конкурса "Директор года". Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Согласно информации, всего в финал вышли 30 руководителей образовательных учреждений, а в отборочном этапе приняли участие более тысячи конкурсантов.

Отборочные испытания проходили в онлайн-формате. На этом этапе участники сформировали электронное портфолио и прошли тестирование.

Финальный этап пройдет в Москве с 29 сентября по 4 октября. Он будет состоять из трех очных туров. На первом из них участники продемонстрируют "Визитную карточку директора" и расскажут о проектах, реализованных в своих школах.

Во второй тур пройдут 10 участников, которые совместно с управленческим составом своей школы в режиме видео-конференц-связи разработают и презентуют проект на основе материалов из кейса-задания.

В третий тур пройдут пять претендентов, им предстоят "Мастер-класс" и "Пресс-конференция "Вопрос директору года".  

Ранее сообщалось, что преподаватель Нижегородского колледжа малого бизнеса победил в региональном этапе конкурса "Педагог-психолог России – 2023".

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Теги:
Конкурсы Учитель Школы
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