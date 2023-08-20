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Общество

Дольщики двух проблемных нижегородских ЖК получили ключи от своих квартир

01 сентября 2023 10:57  [61] Общество

Фото: Кира Мишина

Первые дольщики ЖК "Европейский" на улице Тимирязева в Нижнего Новгорода и дольщики еще одного дома в ЖК "Новинки Smart City" начали получать ключи от новых квартир. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в церемонии вручения ключей жильцам дома №4 жилого комплекса "Новинки Smart City" - 22-го по счету из введенных в эксплуатацию - принял участие замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.

Всего в этом году в данном ЖК было введено в эксплуатацию пять домов, еще два дома получили заключения о соответствии проектной документации. На данный момент жители 22 из 25 домов получили ключил от нового жилья. Права всех дольщиков ЖК "Новинки Smart city" будут восстановлены до конца года.

В ЖК "Квартал Европейский" более 10 лет своих квартир ждали 264 обманутых дольщика. Дом был достроен с участием публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов, сейчас в регионе насчитывается девять проблемных объектов и 809 обманутых дольщиков.

"Можно сказать, что к концу года такое понятие, как обманутый дольщик, в Нижегородской области перестанет существовать", - подчеркнул он.

Ранее Никита Стасишин и Сергей Морозов осмотрели школу в "Новинки Smart City".

Также напомним, что Сергей Морозов провёл выездное совещание по нижегородским долгостроям.

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Теги:
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