Дольщики двух проблемных нижегородских ЖК получили ключи от своих квартир

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Первые дольщики ЖК "Европейский" на улице Тимирязева в Нижнего Новгорода и дольщики еще одного дома в ЖК "Новинки Smart City" начали получать ключи от новых квартир. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в церемонии вручения ключей жильцам дома №4 жилого комплекса "Новинки Smart City" - 22-го по счету из введенных в эксплуатацию - принял участие замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин.
Всего в этом году в данном ЖК было введено в эксплуатацию пять домов, еще два дома получили заключения о соответствии проектной документации. На данный момент жители 22 из 25 домов получили ключил от нового жилья. Права всех дольщиков ЖК "Новинки Smart city" будут восстановлены до конца года.
В ЖК "Квартал Европейский" более 10 лет своих квартир ждали 264 обманутых дольщика. Дом был достроен с участием публично-правовой компании "Фонд развития территорий" на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.
Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Сергей Морозов, сейчас в регионе насчитывается девять проблемных объектов и 809 обманутых дольщиков.
"Можно сказать, что к концу года такое понятие, как обманутый дольщик, в Нижегородской области перестанет существовать", - подчеркнул он.
Ранее Никита Стасишин и Сергей Морозов осмотрели школу в "Новинки Smart City".
Также напомним, что Сергей Морозов провёл выездное совещание по нижегородским долгостроям.
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