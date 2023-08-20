Школа в селе Ковригино Городецкого округа открылась 1 сентября после капремонта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

После капитального ремонта в Городецком районе Нижегородской области открылась Ковригинская средняя школа.

Общая стоимость выполненных по госпрограмме ремонтных работ составила около 69 млн рублей.

И.о. министра образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков напомнил, что сегодня в регионе открылись пять новых школ и шесть после капитального ремонта.

В Ковригинской школе также начал работу центр образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" с цифровыми лабораториями. Он был создан в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".

Для учащихся школы теперь стало доступно современное цифровое оборудование, в том числе ноутбуки, планшеты и др.

С 1 по 15 сентября на территории Нижегородской области откроются еще 66 "Точек роста". Всего в регионе с 2019 года создано уже 330 таких центров.

Ранее сообщалось, что спикер ЗСНО Евгений Люлин приехал на открытие новой школы в Дзержинске.

Новая частная школа открылась в Дзержинске.

Госэкспертиза ранее одобрила проект школы на 1100 мест в Арзамасе.