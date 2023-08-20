Школа в селе Ковригино Городецкого округа открылась 1 сентября после капремонта

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
После капитального ремонта в Городецком районе Нижегородской области открылась Ковригинская средняя школа.
Общая стоимость выполненных по госпрограмме ремонтных работ составила около 69 млн рублей.
И.о. министра образования и науки Нижегородской области Михаил Пучков напомнил, что сегодня в регионе открылись пять новых школ и шесть после капитального ремонта.
В Ковригинской школе также начал работу центр образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" с цифровыми лабораториями. Он был создан в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование".
Для учащихся школы теперь стало доступно современное цифровое оборудование, в том числе ноутбуки, планшеты и др.
С 1 по 15 сентября на территории Нижегородской области откроются еще 66 "Точек роста". Всего в регионе с 2019 года создано уже 330 таких центров.
Ранее сообщалось, что спикер ЗСНО Евгений Люлин приехал на открытие новой школы в Дзержинске.
Новая частная школа открылась в Дзержинске.
Госэкспертиза ранее одобрила проект школы на 1100 мест в Арзамасе.
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