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Общество

"Автодор" нанесет специальную разметку на трассе М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань"

04 сентября 2023 09:00  [84] Общество

"Автодор" нанесет специальную разметку для соблюдения безопасной дистанции на трассе М-12 "Москва – Нижний Новгород – Казань", сообщил глава госкомпании Вячеслав Петушенко.

В настоящее время специальная разметка, которая позволяет соблюдать водителями безопасную дистанцию, нанесена уже на отдельных участках трасс М-11 "Нева" и М-4 "Дон".

Стоит отметить, что специальная разметка – ряд стрелок, которые нанесены на проезжую часть, расстояние между которыми обозначает безопасную дистанцию между автомобилями. На участках трассы, где остановлен скоростной лимит в лимит 110 км/ч – 55 метров, где 130 км/ч – 65 метров.

Напомним, что участок трассы М-12 в Московской области будет полностью достроен уже с сентября. Открыть движение от Москвы до Арзамаса по М-12 планируется уже осенью текущего года.

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Теги:
Безопасность Дороги М-12
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