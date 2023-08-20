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Общество

Шесть исторических домов планируется отремонтировать в Городце до конца сентября

05 сентября 2023 11:28  [2] Общество
Фото: АСИРИС

Фото: АСИРИС

Шесть исторических домов планируется отремонтировать в Городце Нижегородской области до конца сентября. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, волонтеры в течение месяца приведут в порядок ряд домов №№ 9, 11, 13 по улице Рублева, №16 по улице Ленина, №№ 8, 10 по улице Кирова.  

В минувшие выходные добровольцы провели работы по окраске фасадов трех домов по улице Андрея Рублева: это дома №№ 9, 11 и 13. 

Сообщается, что на карте волонтерского движения Городец стал четвертым пунктом по восстановлению объектов исторической среды Нижегородской области.

В ближайшее воскресенье, 10 сентября, волонтеры снова отправятся в Городец.

Ранее волонтеры АНО "АСИРИС" отремонтировали пять исторических домов в Арзамасе.

Также сообщалось, что мэрия Арзамаса, "АСИРИС" и компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера будут совместно развивать историческое наследие.

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Теги:
Городец ОКН
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