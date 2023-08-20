Специалисты нижегородских "Поездов здоровья" провели более 132 000 исследований Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Пять "Поездов здоровья" в сентябре посетят четыре района Нижнего Новгорода и еще 20 муниципалитетов Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Всего с начала года мобильные лечебно-диагностические комплексы приняли уже более 37,3 тысячи пациентов.

Медики провели около 68,3 тысячи консультаций и выполнили более 132,8 тысячи исследований. Чаще всего у пациентов выявляются патологии сердечно-сосудистого профиля.

Напомним, в 2022 году специалисты мобильных лечебно-диагностических комплексов "Поезда здоровья" побывали в 712 населённых пунктах Нижегородской области. Всего с апреля по декабрь медосмотр прошли 42 614 человек. По итогам консультаций 30 347 пациентов "поликлиник на колёсах" направлено на дополнительное обследование, 2 171 – на госпитализацию.

Мобильные лечебно-диагностические "Поезда здоровья" были сформированы в 2018 году на базе Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко. Благодаря нацпроекту "Здравоохранение" для них закуплены современные передвижные модули для диагностики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета и других болезней.

"Поездам здоровья" были присвоены имена известных медиков: Ивана Сеченова, Бориса Королева, Николая Блохина, Павла Гусева и Николая Семашко. Имена выбирали нижегородские медики вместе с пациентами.