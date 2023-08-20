Новые меры поддержки предоставили предпринимателям, восстанавливающим нижегородские ОКН Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о предоставлении предпринимателям, готовым восстанавливать объекты культурного наследия (ОКН), новых мер поддержки.

Так, утвержден порядок субсидирования расходов по возмещению процентной ставки по кредитам, привлеченным для финансирования работ по сохранению ОКН. Эту меру поддержки предприниматели озвучили в ходе встречи с бизнесом, которую в августе провел замгубернатора Егор Поляков.

Право на субсидирование уплаченных процентов по кредитам получают предприниматели-собственники ОКН, отчужденного из государственной или муниципальной собственности, а также те, кто арендует памятник или обладает правом безвозмездного пользования ОКН.

Кроме того, упрощен порядок предоставления субсидии по возмещению части затрат на сохранение ОКН. Скорректирован механизм определения получателей субсидий, установлены критерии к ним.

Конкретизированы виды работ, которые подлежат субсидированию. Это работы по ремонту и реконструкции кровли, фасадов, наружных инженерных сетей, несущих и ограждающих конструкций; получение и выполнение техусловий, в том числе специальных, технологического присоединения, проектно-изыскательских работ; государственная экспертиза проектной документации.

Скорректированы критерии оценки размера субсидии, подлежащей выплате: для ОКН – до 70% от расходов собственника, для вновь выявленных ОКН – до 50%. Размер субсидии составит до 20 млн рублей.

Ранее депутаты Гордумы обсудили сохранение и использование ОКН в Нижнем Новгороде.