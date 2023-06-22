Депутаты Гордумы обсудили сохранение и использование ОКН в Нижнем Новгороде Общество

Фото: АНО "АСИРИС"

В Гордуме Нижнего Новгорода 22 июня состоялось заседание постоянной комиссии по социальной политике. Депутаты обсудили сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории города.

Согласно информации, в настоящее время в городе насчитывается 872 ОКН.

Директор Агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области ("АСИРИС") Илья Лагутин рассказал, как работает система по сохранению ОКН и какие мероприятия проводятся для содержания исторических территорий.

Так, сейчас проводятся работы в трёх "Заповедных кварталах": в квартале церкви Трёх Святителей идёт замена инженерных коммуникаций, в Грузинском квартале прошёл субботник, а проект благоустройства исторического сада в Студёном квартале стал победителем проекта "Вам решать!", благодаря чему в 2023 году он будет реализован на областные средства.

Руководитель "УК ОП "Заповедные кварталы" "АСИРИС" Нина Ершова рассказала о комплексном подходе к развитию территории, который применяется на данных площадках: волонтёрские и образовательные программы, направленные на популяризацию темы культурного наследия, а также мероприятия по поддержке действующих и потенциальных инвесторов ОКН.

Как было озвучено на заседании, в границах квартала церкви Трёх Святителей находится 28 ОКН. В 2018-2022 годах вместе при поддержке активистов там были отремонтированы фасады 11 исторических объектов, благоустроено 5 садов, проведён капитальный ремонт 9 объектов.

В этом году планируется провести работы по сохранению пяти домов, продолжить комплексное благоустройство территории, а также реализовать проект "Чистое небо" в границах квартала.

Также в настоящее время работы ведутся по адресам: ул. Славянская, 2, 4 (Дом И.Е. Войнич-Сяноженцкого и Усадьба Гусевых), ул. Семашко, 15 (Дом А. П. Чегодаева) и ул. Шевченко,17 .

Зампредседателя постоянной комиссии по соцполитике Анна Татаринцева прокомментировала, что тема сохранения и развития ОКН является очень актуальной.

"Возрождение исторической среды Нижнего Новгорода через реставрацию и приспособление объектов под новое современное использование – то, чему стоит уделять особое внимание для формирования у будущих поколений любви к своей малой Родине", – подчеркнула депутат.

Напомним, в "Студёном квартале" идёт разработка концепции развития с проектом реновации усадьбы купца Щелокова. Также с участием волонтёров "Том Сойер фест" планируется восстановить историческое ограждение усадьбы Щелокова. ОКН "Дом Скворцовой" на улице Короленко также отреставрируют.

Ранее сообщалось, что ценный исторический объект рядом с Домом Чардымова восстановят в Нижнем Новгороде.