Воскресенский район: не только Светлояр
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
08 сентября 2023 18:04  [79] Депутат Госдумы Роман Любарский проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области
08 сентября 2023 17:40  [95] Стрим-студия "НаблюдательНО" начнет работу в Нижегородской области 10 сентября
08 сентября 2023 17:15  [101] Депутаты ЗСНО голосуют на выборах губернатора Нижегородской области
08 сентября 2023 16:32  [124] Явка на нижегородских избирательных участках на 15:00 составила 8,56%
08 сентября 2023 15:06  [155] Юрий Шалабаев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области
08 сентября 2023 14:22  [141] Удаленные подразделения по наблюдению за выборами созданы в Арзамасе и Дзержинске
08 сентября 2023 11:53  [197] Глава Уренского округа Сергей Бабинцев проголосовал на избирательном участке
08 сентября 2023 11:01  [180] Глава Богородского района Алексей Коротков проголосовал на избирательном участке
08 сентября 2023 10:29  [183] Глава МСУ Городецкого округа Александр Мудров принял участие в выборах через систему ДЭГ
08 сентября 2023 09:33  [210] Евгений Люлин принял участие в дистанционном электронном голосовании
Политика

Стрим-студия "НаблюдательНО" начнет работу в Нижегородской области 10 сентября

08 сентября 2023 17:40  [95] Политика

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Стрим-студия "НаблюдательНО" будет работать в Нижегородской области в заключительный день выборов. Об этом в ходе пресс-конференции в Доме народного единства сообщил председатель Общественной палаты региона Роман Стронгин.

Он отметил, что в Нижегородской области на случай возникновения нештатных ситуаций работают 10 мобильных групп для того, чтобы представители общественного штаба могли выехать и оперативно отреагировать на них. В Доме народного единства нижегородцы могут посмотреть, как проходит наблюдение на 500 с лишним участках.

Стрим-студия будет организована для вовлечения населения в освещение хода выборов. Она позволит продемонстрировать цельную картину выборов в прямом эфире.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области и руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов рассказал, что в эфир будут выходить общественные наблюдатели из той или иной участковой избирательной комиссии. В прошлом году трансляцию проекта посмотрели 6 тысяч человек.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Елена Ленина отметила, что средний возраст наблюдателей на выборах в этом году снизился и составил 40-45 лет. 

Напомним, более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области.

Также сегодня начал свою работу Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами. Всего за ходом выборов следят около 6 тысяч наблюдателей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Общественная палата
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph