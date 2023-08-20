Стрим-студия "НаблюдательНО" начнет работу в Нижегородской области 10 сентября Политика

Фото: Общественная палата Нижегородской области

Стрим-студия "НаблюдательНО" будет работать в Нижегородской области в заключительный день выборов. Об этом в ходе пресс-конференции в Доме народного единства сообщил председатель Общественной палаты региона Роман Стронгин.

Он отметил, что в Нижегородской области на случай возникновения нештатных ситуаций работают 10 мобильных групп для того, чтобы представители общественного штаба могли выехать и оперативно отреагировать на них. В Доме народного единства нижегородцы могут посмотреть, как проходит наблюдение на 500 с лишним участках.

Стрим-студия будет организована для вовлечения населения в освещение хода выборов. Она позволит продемонстрировать цельную картину выборов в прямом эфире.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области и руководитель Нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов рассказал, что в эфир будут выходить общественные наблюдатели из той или иной участковой избирательной комиссии. В прошлом году трансляцию проекта посмотрели 6 тысяч человек.

Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области Елена Ленина отметила, что средний возраст наблюдателей на выборах в этом году снизился и составил 40-45 лет.

Напомним, более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области.

Также сегодня начал свою работу Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами. Всего за ходом выборов следят около 6 тысяч наблюдателей.