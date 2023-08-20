Социальные участковые помогают жителям Нижегородской области проголосовать на дому Общество

Фото: Организаторы проекта "Социальный участковый"

Участники регионального проекта "Социальный участковый" помогают желающим проголосовать на выборах губернатора Нижегородской области на дому.

Так, в ходе поквартирных обходов участковые получили около тысячи заявок на голосование на дому. Также заявки принимаются по телефону информационного центра проекта.

Как рассказала председатель УИК №2568 Оксана Александрова, чаще всего на дому голосуют пенсионеры и многодетные матери, которые не могут оставить детей без присмотра.

Одним из первых, к кому сегодня пришли представители участковой избирательной комиссии №2568 Нижегородского района, стал 84-летний Анатолий Владимирович, который не смог придти на участок из-за состояния здоровья.

"Нельзя не голосовать! Это наше будущее. Хорошо, что социальный участковый пригласил ко мне представителей УИКа. Сам бы я уже до участка не дошёл. Очень рад, что есть такая возможность сделать свой выбор", - сказал он.

Участковые избирательные комиссии принимают заявки для голосования на дому до 14:00 10 сентября. Подать заявку можно по телефону информационного центра проекта "Социальный участковый": 8 800 551 098 54.

Напомним, более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области.

Также сегодня начал свою работу Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами. Всего за ходом выборов следят около 6 тысяч наблюдателей.