Михаил Полянский: "Видна заинтересованность нижегородских избирателей в том, чтобы регион и дальше успешно развивался" Общество

Члены Общественного штаба по наблюдению за выборами оценили ход общественного наблюдения.

Эксперт общероссийской общественной организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Михаил Полянский отметил: "Мы работаем в тесном контакте с ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) – это организация, которая обеспечивала подготовку общественных наблюдателей и на территории Нижегородской области. Нам хочется увидеть результаты этой деятельности – посмотреть, как работают подготовленные специалисты, которые в дальнейшем организовывали обучение на территории муниципальных образований. Всего подготовлено более 6000 общественных наблюдателей. Если учесть, что всего избирательных участков на территории Нижегородской области 2188, то 6000 – вполне достаточно, чтобы обеспечить все участки".

"Обстановка, которая сложилась в ходе подготовки в Нижегородской области к Единому дню голосования, спокойная, видна заинтересованность избирателей в том, чтобы регион и дальше успешно развивался благодаря реализации волеизъявления граждан", - добавил Михаил Полянский.

Напомним, более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области.

Также начал свою работу Общественный штаб Нижегородской области по наблюдению за выборами. Всего за ходом выборов следят около 6 тысяч наблюдателей.