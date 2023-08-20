Владимир Путин: "Нижегородская область развивается хорошими темпами" Политика

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в Сарове провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Темами встречи стали инфраструктурные проекты, развитие экономики, промышленность, ОПК, повышение производительности труда, ситуация в отрасли здравоохранения.

Глава региона отметил важность открытия участка трассы М-12 для Нижегородской области.

"Хотел поблагодарить Вас за визит. Арзамас надолго запомнит этот день. Безусловно, мы сегодня открывали прорывной проект. Такие мегапроекты – они на века задают вектор развития, причем региона в целом", - сказал Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что для получения максимального эффекта важно достроить транспортный каркас, включив в него областной центр. Этому будет способствовать расширение дороги Р-158 до четырех полос для выхода на скоростную магистраль М-12.

"Безусловно, мы должны развивать и другие дорожные проекты. Сегодня открывали также южный обход Арзамаса – это региональный проект, но тоже с федеральной поддержкой, безусловно. Нам надо заканчивать обход Нижнего Новгорода. На самом деле это единственный миллионник, который пока не имеет полноценных обходов. То есть обход практически построен, но не закончен участок. Правительство занимается этим вопросом, тоже хотел поблагодарить. Скорее всего, в ближайшее время мы найдем решение, продолжится работа, и Нижний тоже получит обход", - отметил Глеб Никитин.

Также Глеб Никитин доложил Президенту России о работе над обходом Балахны.

"Долго мы занимались, с Вами обсуждали этот вопрос, искали пути решения для строительства обхода Балахны, потому что действительно очень тяжелая транспортная обстановка. Сейчас есть постановление Правительства и модель ГЧП, когда устанавливается предел федерального участия и возможность заключения концессии с федеральной поддержкой. Мы подали такую заявку, прошли уже и Росавтодор, и Минтранс, и тоже рассчитываем, что найдем в ближайшее время решение. И, соответственно, Балахна тоже получит, в конце концов, этот долгожданный свой обход", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что регион при поддержке Правительства РФ реализует крупные транспортные проекты. В числе пилотных регионов область вошла в программу модернизации городского электротранспорта.

"В регионе будет один из крупнейших парков электробусов. Понятно, что Москва, безусловно, впереди, но мы будем следовать за ними. Из них 58 электробусов произведено нашим ГАЗом, и пять уже поступило. Мы еще полностью меняем весь парк трамваев, то есть 170 трамваев за два года будет заменено. Очень важный момент: благодаря Вашему решению по специальным казначейским кредитам мы получили автобусы в малые населенные пункты, то есть не только в Нижний Новгород. Вы представляете, с 2018-го по 2022 годы, то есть, по сути, за пять лет был приобретен 621 автобус для таких районов, а в этом году 306 за счет специальных казначейских кредитов поступает. За счет инфраструктурных бюджетных кредитов идет полным ходом строительство метро. Поступил тоннелепроходческий щит в Нижний Новгород, он должен уже встать в котлован, начнется прокладка тоннелей. Все это стало возможным при Вашей поддержке, конечно, при плотной координации Правительственной комиссии по региональному развитию и благодаря Михаилу Владимировичу Мишустину", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области отметил, что регион законтрактовал почти 70 процентов средств ИБК. Главная задача – добиться своевременной реализации всех запланированных проектов, поскольку от них зависит долгосрочное развитие и устойчивость экономики.

Губернатор отметил, что прирост ВРП по итогам первого квартала оценивался в 2,5%, по итогам полугодия – уже 6,5%. Положительную динамику показывают все основные отрасли: от потребительского рынка до сельского хозяйства.

"Практически по всем позициям мы побили рекорды: 7,9 процента – рост за шесть месяцев сельского хозяйства. Строительство – 18,9 процента. Промышленность – 7,9 процента, это все физический объем. Но что очень отрадно, восстанавливается и потребительский рынок, то есть торговля тоже выросла", - сказал Глеб Никитин.

"Растут инвестиции в основной капитал", - отметил Владимир Путин.

"Это тоже очень радует, 18 процентов. То есть это реально свидетельствует о том, что инвесторы верят. По поводу промышленности. Практически все важные для нашей страны производства – и транспорт, и средства оборудования, куда, кстати, входят авиастроение и судостроение – рост 12 процентов. Электрическое оборудование – рост плюс 55 процентов. Компьютеры и электронные изделия – 22,6 процента. Что тоже наиболее отрадно – автопром. В прошлом году это была самая пострадавшая отрасль", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что выпуск продукции предприятиями ОПК за 7 месяцев увеличился в 1,7 раза в действующих ценах. Глава региона добавил, что принимаются все меры для своевременного и стопроцентного выполнения оборонзаказа. На большинстве предприятий ОПК региона введен двух-, а зачастую и трехсменный график работы. Губернатор отметил, что в регионе ведется работа по увеличению объемов выпуска продукции на приоритетных предприятиях ОПК через применение методов бережливого производства. В качестве эксперимента с июля началось внедрение бережливых технологий на двух наших предприятиях ОПК. Еще одно направление работы региона – развитие отрасли беспилотных летательных аппаратов.

"У нас есть еще много наработок. Был создан ресурсный региональный центр для подготовки операторов БПЛА. Также операторов будем готовить на учебном полигоне СТАЛЬ, который мы делаем для обучения наших военнослужащих", - отметил Глеб Никитин.

Центр СТАЛЬ создан совместно с Захаром Прилепиным. Также Глеб Никитин обратился к Владимиру Путину с предложением создать в регионе один из научно-производственных центров по беспилотным летательным аппаратам.

"Мне кажется, в целом это настолько важное направление – и в гражданке, и в оборонке, что надо эту работу интенсифицировать. И если была бы возможность поддержать, чтобы наш регион тоже попал в этот список, в принципе расширить их перечень, думаю, это было бы правильно. Владимир Владимирович, благодарю Вас за внимание и хочу заверить, что Нижегородская область готова выполнять все задачи, которые Вы будете ставить перед нами", - сказал Глеб Никитин.

Владимир Путин также в ходе встречи отметил необходимость работы по обновлению медицинских учреждений региона.

"Уже программу начали, запустили по первичному звену здравоохранения. 682 объекта уже так или иначе либо завершено, либо в работе. Благодаря Правительству России мы сейчас ремонтируем детскую областную больницу – будет вообще суперсовременная, самого высокого уровня больница. Делаем в Выксе межрайонный современнейший медицинский центр по ГЧП с "МЕДСИ", и областная клиническая больница имени Семашко тоже на хорошем уровне функционирует. Там много специалистов, которые будут сейчас обучать специалистов на селе. Мы усилим по этому направлению работу", - сказал Глеб Никитин.

"Глеб Сергеевич, у Вас в целом, за что Вы беретесь, все получается, и получается хорошо. Уверен, что, если Вы здесь внимания побольше уделите этой теме, она "полетит". В целом хочу Вас поблагодарить, потому что под Вашим руководством Нижегородская область развивается хорошими темпами", - сказал Владимир Путин.

Напомним, что в рамках поездки в Нижегородскую область Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного направления Московского скоростного диаметра, участков трассы М-12 "Восток" от Москвы до Арзамаса и южного обхода города Арзамаса. Там же Владимир Путин посетил Воскресенский собор и Музей русского патриаршества, расположенный на цокольном этаже храма. В Дивееве Президент посетил Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь. В Сарове прошла встреча Владимира Путина с молодыми учеными и специалистами Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ – ВНИИЭФ).