Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
Воскресенский район: не только Светлояр
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
09 сентября 2023 12:30  [86] Председатель ДУМНО Гаяз-Хазрат Закиров отдал свой голос на выборах губернатора
09 сентября 2023 12:08  [95] Депутат Госдумы Наталья Назарова проголосовала на выборах губернатора Нижегородской области
09 сентября 2023 11:22  [127] Владимир Путин: "Нижегородская область развивается хорошими темпами"
09 сентября 2023 10:42  [139] Глава Нижегородской митрополии проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области
08 сентября 2023 19:07  [369] Глеб Никитин показал Владимиру Путину благоустройство Арзамаса
08 сентября 2023 18:04  [237] Депутат Госдумы Роман Любарский проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области
08 сентября 2023 17:40  [256] Стрим-студия "НаблюдательНО" начнет работу в Нижегородской области 10 сентября
08 сентября 2023 17:15  [299] Депутаты ЗСНО голосуют на выборах губернатора Нижегородской области
08 сентября 2023 16:32  [290] Явка на нижегородских избирательных участках на 15:00 составила 8,56%
08 сентября 2023 15:06  [275] Юрий Шалабаев проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области
Политика

Председатель ДУМНО Гаяз-Хазрат Закиров отдал свой голос на выборах губернатора

09 сентября 2023 12:30  [86] Политика

Председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз-Хазрат Закиров проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области на избирательном участке в школе №176 Нижнего Новгорода.

"Я уже человек пожилой, можно сказать, с советских времён. Тогда в Конституции были прописаны примерно такие слова: служба в армии является почётной обязанностью каждого гражданина. И здесь тоже самое. Голосование - это тоже почётная обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Не только — обязанность, это право, огромное право", - сказал он.

"Независимо от того, кто мы по национальности, по вероисповеданию, у нас единая Россия, единая Родина. И, конечно же, нам небезразлично то, кто будет возглавлять властные структуры", - подчеркнул Гаяз-Хазрат Закиров.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Наталья Назарова проголосовала на выборах губернатора Нижегородской области.

Глава Нижегородской митрополии проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph