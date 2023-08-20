Председатель ДУМНО Гаяз-Хазрат Закиров отдал свой голос на выборах губернатора Политика

Председатель Духовного управления мусульман Нижегородской области Гаяз-Хазрат Закиров проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области на избирательном участке в школе №176 Нижнего Новгорода.

"Я уже человек пожилой, можно сказать, с советских времён. Тогда в Конституции были прописаны примерно такие слова: служба в армии является почётной обязанностью каждого гражданина. И здесь тоже самое. Голосование - это тоже почётная обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Не только — обязанность, это право, огромное право", - сказал он.

"Независимо от того, кто мы по национальности, по вероисповеданию, у нас единая Россия, единая Родина. И, конечно же, нам небезразлично то, кто будет возглавлять властные структуры", - подчеркнул Гаяз-Хазрат Закиров.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Наталья Назарова проголосовала на выборах губернатора Нижегородской области.

Глава Нижегородской митрополии проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области.