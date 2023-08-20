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Политика

Кандидат в губернаторы Владислав Атмахов проголосовал на участке в Неклюдове

10 сентября 2023 13:17  [80] Политика

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Кандидат в губернаторы Нижегородской области Владислав Атмахов 10 сентября принял участие в голосовании. Он посетил избирательный участок в посёлке Неклюдово г.о.г. Бор.

"Если гражданин любит свою Родину, он обязательно должен идти голосовать. Когда человек говорит, что он поддерживает определённого кандидата, но при этом никак не выражает свою гражданскую позицию на выборах, его голос не будет учтён. Отдать свой голос за кандидата, которому доверяешь, – это ответственность каждого. Именно для свободного волеизъявления и существует демократия", - прокомментировал Владислав Атмахов.

Напомним, ранее в голосовании приняли участие другие кандидаты на пост губернатора Нижегородской области: Глеб Никитин и Илья Померанцев отдали свои голоса при помощи системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а Александр Быков проголосовал на избирательном участке в своём родном городе - Лыскове.

10 сентября в Нижегородской области стартовал третий – заключительный - день голосования. У жителей региона есть возможность проголосовать на выборах губернатора Нижегородской области до 20:00 часов вечера. 

Кроме того, в 23 муниципальных и городских округах проводятся 24 избирательные кампании, планируются к замещению 32 мандата.

При отсутствии возможности прийти на избирательный участок, можно подать заявление для голосования на дому: сделать это необходимо до 14:00 текущего дня.

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Теги:
Владислав Атмахов Выборы
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