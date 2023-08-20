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Политика

Глеб Никитин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области

09 сентября 2023 19:46  [103] Политика
Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Фото: Telegram-канал Глеб Никитин

Глеб Никитин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области.

"Заранее выбирал участие в ДЭГ. Мы были одними из первых, когда еще в 2020 году применили дистанционное электронное голосование. Формат очень удобный. 

Но ДЭГ не отменяет традиционных способов волеизъявления. Для многих голосование на участке – это отдельное мероприятие, создающее настроение. По сути, не имеет значения, каким способом, главное – проголосовать, выразить свою волю. Это очень важно для каждого. Я считаю, что нельзя оставаться в стороне", - написал в своем Telegram-канале Глеб Никитин.

Напомним, что Захар Прилепин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области.

Ранее председатель ДУМНО Гаяз-Хазрат Закиров отдал свой голос на выборах губернатора.

Также сообщалось, что депутат Госдумы Наталья Назарова проголосовала на выборах губернатора Нижегородской области.

Глава Нижегородской митрополии проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области.

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Теги:
Выборы Глеб Никитин
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