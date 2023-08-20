Александр Быков принял участие в голосовании на избирательном участке в Лыскове

Александр Быков
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Кандидат на выборах губернатора Александр Быков принял участие в голосовании 10 сентября. Он проголосовал на избирательном участке в своём родном городе - Лыскове.
"Выборы в Нижегородской области проходят спокойно. Уверен, что нижегородцы выберут достойного кандидата, который будет развивать нашу область на благо её жителей", - отметил Александр Быков.
Напомним, 8 сентября в 8:00 в Нижегородской области приступили к работе 2188 избирательных участков. Нижегородцы могут голосовать с 8:00 до 20:00.
В организации голосования задействовано более 20 тысяч членов избирательных комиссий региона.
Как проинформировали в Избиркоме, при отсутствии возможности прийти на избирательный участок, можно подать заявление для голосования на дому: сделать это необходимо до 14:00 текущего дня.
На 20:00 9 сентября 2023 года избирательные участки региона посетили 886 570 человек. Это 35,6% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на участках.Ранее Глеб Никитин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области с использованием ДЭГ.
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