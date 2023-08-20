Александр Быков принял участие в голосовании на избирательном участке в Лыскове Общество

Александр Быков Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Кандидат на выборах губернатора Александр Быков принял участие в голосовании 10 сентября. Он проголосовал на избирательном участке в своём родном городе - Лыскове.

"Выборы в Нижегородской области проходят спокойно. Уверен, что нижегородцы выберут достойного кандидата, который будет развивать нашу область на благо её жителей", - отметил Александр Быков.

Напомним, 8 сентября в 8:00 в Нижегородской области приступили к работе 2188 избирательных участков. Нижегородцы могут голосовать с 8:00 до 20:00.

В организации голосования задействовано более 20 тысяч членов избирательных комиссий региона.

Как проинформировали в Избиркоме, при отсутствии возможности прийти на избирательный участок, можно подать заявление для голосования на дому: сделать это необходимо до 14:00 текущего дня.

На 20:00 9 сентября 2023 года избирательные участки региона посетили 886 570 человек. Это 35,6% от числа избирателей, включенных в списки избирателей на участках.