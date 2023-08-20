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Политика

Кандидат в губернаторы Владислав Егоров проголосовал на избирательном участке

10 сентября 2023 14:47  [60] Политика
Владислав Егоров

Владислав Егоров

Кандидат в губернаторы Нижегородской области Владислав Егоров 10 сентября принял участие в голосовании. Процедуру он прошёл на избирательном участке в Нижегородском автотранспортном техникуме.

"Выборы - это важное событие в жизни государства, особенно сегодня. Я считаю, что выборный процесс - это инструмент подтверждения легитимности власти, инструмент консолидации общества в условиях, в которых находится страна", - прокомментировал Владислав Егоров.

Напомним, ранее в голосовании приняли участие другие кандидаты на пост губернатора Нижегородской области: Глеб Никитин и Илья Померанцев отдали свои голоса при помощи системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), Александр Быков проголосовал на избирательном участке в своём родном городе - Лыскове, а Владислав Атмахов - в посёлке Неклюдово.

10 сентября в Нижегородской области стартовал третий – заключительный - день голосования. У жителей региона есть возможность проголосовать на выборах губернатора Нижегородской области до 20:00 часов вечера. 

Кроме того, в 23 муниципальных и городских округах проводятся 24 избирательные кампании, планируются к замещению 32 мандата.

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Теги:
Владислав Егоров Выборы
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