Семье нижегородца Романа Богачёва вручили Орден мужества Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Семье нижегородца Романа Богачёва вручили Орден мужества. Об этом сообщили в администрации Ленинского района.

Согласно информации, награду матери военного вручили глава района Александр Кулагин и военный комиссар Ленинского и Канавинского районов Сергей Хилов.

"Спасибо вам за воспитание настоящего героя и патриота нашей страны, который отдал жизнь, выполняя свой долг и защищая интересы России", – обратился Александр Кулагин к матери Романа Богачёва.

Роман Богачёв служил в зоне СВО наводчиком мотострелкового отделения. К награде представлен посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга.

Ранее сообщалось, что Орден Мужества вручен семье героя-нижегородца Александра Панюшева.