Оксана Смолина победила на довыборах в Думу Нижнего Новгорода Политика

Фото: с сайта "Единой России"

Оксана Смолина победила на довыборах в Думу Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на сайте Избирательной комиссии Нижегородской области.

Напомним, довыборы проходили на избирательном округе №10 в Нижегородском районе.

На них было выдвинуто четыре кандидата: Оксана Смолина ("Единая Россия"), Александр Сидельников(ЛДПР), Андрей Панягин ("Справедливая Россия - За правду") и Алексей Горохов (ЛДПР).

Всего было подсчитано 9792 действительных избирательных бюллетеней, а также 328 недействительных.

За Оксану Смолину свой голос отдали 6773 избирателей (69.17%). Второе место занял Алексей Горохов - 1532 голосов, третье - Александр Сидельников - 841 голос, четвертое - Андрей Панягин - 646 голосов.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин получил поддержку 82,82% нижегородских избирателей.