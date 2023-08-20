Воскресенский район: не только Светлояр
Центр подготовки бойцов к СВО открыли в регионе
Новый поезд Нижний Новгород - Москва
Открытие филиала ДДТ им.Чкалова в Верхних Печёрах отложено
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
11 сентября 2023 10:34  [50] Оксана Смолина победила на довыборах в Думу Нижнего Новгорода
11 сентября 2023 09:58  [99] Онлайн-марафон "Голос Нижнего" прошёл в Штабе общественной поддержки
10 сентября 2023 23:21  [363] Явка избирателей, выбравших дистанционную форму голосования, составила 87% на выборах в Нижегородской области
10 сентября 2023 23:03  [386] Глеб Никитин получил почти 85% голосов избирателей на выборах нижегородского губернатора после обработки 50% протоколов
10 сентября 2023 20:56  [326] Избирательные участки закрылись в Нижегородской области в 20:00
10 сентября 2023 20:25  [245] Представители политических партий оценили работу Общественного штаба по наблюдению за выборами в Нижнем Новгороде
10 сентября 2023 20:20  [274] Явка на избирательных участках Нижегородской области на 18:00 10 сентября составила 49,85%
10 сентября 2023 14:47  [343] Кандидат в губернаторы Владислав Егоров проголосовал на избирательном участке
10 сентября 2023 13:17  [500] Кандидат в губернаторы Владислав Атмахов проголосовал на участке в Неклюдове
10 сентября 2023 10:43  [320] Александр Быков принял участие в голосовании на избирательном участке в Лыскове
Политика

Оксана Смолина победила на довыборах в Думу Нижнего Новгорода

11 сентября 2023 10:34  [50] Политика

Фото: с сайта "Единой России"

Оксана Смолина победила на довыборах в Думу Нижнего Новгорода. Информация об этом размещена на сайте Избирательной комиссии Нижегородской области.

Напомним, довыборы проходили на избирательном округе №10 в Нижегородском районе. 

На них было выдвинуто четыре кандидата: Оксана Смолина ("Единая Россия"), Александр Сидельников(ЛДПР), Андрей Панягин ("Справедливая Россия - За правду") и Алексей Горохов (ЛДПР).

Всего было подсчитано 9792 действительных избирательных бюллетеней, а также 328 недействительных.

За Оксану Смолину свой голос отдали 6773 избирателей (69.17%). Второе место занял Алексей Горохов - 1532 голосов, третье - Александр Сидельников - 841 голос, четвертое - Андрей Панягин - 646 голосов.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин получил поддержку 82,82% нижегородских избирателей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Гордума
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph