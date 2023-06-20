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Политика

Гордума официально назначила довыборы на избирательном округе №10 Нижнего Новгорода

21 июня 2023 11:05  [108] Политика

В Думе Нижнего Новгорода 21 июня в режиме ВКС прошло внеочередное заседание. Депутаты приняли решение о назначении дополнительных выборов по одномандатному избирательному округу №10.

Напомним, в июле 2022 года представитель округа Андрей Дранишников досрочно сложил полномочия депутата Гордумы в связи с тем, что был избран главой Балахнинского округа.

Как отметили в думской пресс-службе, решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования.

В соответствии с официальным решением, довыборы депутата Думы седьмого созыва пройдут в единый день голосования 10 сентября. Их организация и проведение возложены на территориальную избирательную комиссию Нижегородского района.

"Единая Россия" уже провела праймериз кандидата на довыборы от партии, в которых победила директор лицея №180 в Нижнем Новгороде Оксана Смолина. 

Напомним, что выборы губернатора Нижегородской области также пройдут в ЕДГ 10 сентября. В регионе будет применяться электронное голосование.

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Теги:
Выборы Гордума Депутаты
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