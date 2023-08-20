Региональные выборы в России назвали достойными и чистыми Общество

Избирательная кампания в регионах России прошла достойно и чисто, заявила председатель ЦИЦ Элла Памфилова на брифинге о предварительных итогах Единого дня голосования.

"Несмотря на сложности и беспрецедентность этой кампании, [...] прошла она, в общем, очень достойно и чисто. Это всё небольшое количество количество [нарушений]", — цитирует телеканал "360" слова Эллы Памфиловой.

Глава Центризбиркома подчеркнула, что характер зафиксированных нарушений нельзя сравнить с ситуациями, которые были 10 лет назад.

Так, недействительными признаны только 1307 бюллетеней на 21 избирательном участке. Однако ЦИК серьёзно относится даже к таким цифрам, ведь за каждой единицей стоит человек и его голос.

"По вине каких-либо недобросовестных людей разных вот эти 1307 голосов пришлось признать недействительными. Те, кто виновен, должны нести за это наказание", — указала Элла Памфилова.

К настоящему времени зафиксированы четыре случая отмены отдельных итогов голосования.

Средняя явка по стране составила 43,5%. Глава ЦИК назвала этот показатель самым высоким с 2017 года.

Напомним, в Нижегородской области с 8 по 10 сентября в регионе проходили выборы губернатора, а также дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 23 муниципальных и городских округах.

Явка при голосовании на избирательных участках в Нижегородской области составила 56,01%. В тройке лидеров по явке оказались Починковский (87,57%), Дивеевский (86,29%) и Тоншаевский (84,31%) муниципальные округа.

Явка избирателей, выбравших дистанционную форму голосования, составила 87%.

На выборах главы региона победил действующий губернатор Глеб Никитин. Он набрал 82,82% голосов.