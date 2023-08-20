Военные пенсионеры - участники СВО получат полную компенсацию пенсии Общество

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Президент РФ Владимир Путин 11 сентября подписал указ, согласно которому мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО военные пенсионеры получат полную компенсацию пенсионных выплат. Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает телеканал "360".

Согласно указу, военнослужащим, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы, будет установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере 100% пенсии.

Действие указа распространяется на военнослужащих, заключивших контракт начиная с 24 февраля 2022 года, и на мобилизованных граждан - с 21 сентября 2022 года.

Правительству дано поручение определить порядок выплаты компенсации в размере пенсии за выслугу лет и обеспечить финансирование расходов.

Ранее сообщалось, что единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, так называемый единый социальный паспорт участника СВО, утвердили в Нижегородской области. Также для нижегородских участников СВО действуют ежемесячные выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка в размере 10 000 рублей, выплаты беременным женам, стипендии для детей участников СВО, погашение процентов по кредитам.