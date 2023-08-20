Глеб Никитин поблагодарил нижегородцев за участие в выборах Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале поблагодарил нижегородцев за активное участие в прошедших выборах.

Согласно информации, предварительная явка в регионе за три дня составила 56,01%. Отметим, что явка избирателей, выбравших дистанционную форму голосования, составила 87%.

"Для меня это не сухие цифры, а невероятный масштаб! Я приветствую всё это внушительное количество людей, решивших заявить о своей поддержке кандидатов, с которыми связывают будущее Нижегородской области!" - написал Глеб Никитин.

Также губернатор поблагодарил нижегородцев за неравнодушие.

"И вне зависимости от того, за какого кандидата вы отдали свой голос, говорю: я люблю наш регион и сделаю все, чтобы он стал лучшим, в первую очередь, для нас с вами!" - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, действующий глава региона получил поддержку 82,82% нижегородских избирателей.

Также Избирательная комиссия Нижегородской области подвела предварительные итоги муниципальных выборов.