Предварительные итоги выборов подвели в районах Нижегородской области Политика

Фото: Александр Воложанин

Трехдневное голосование завершилось в Нижегородской области.

С 8 по 10 сентября в регионе проходили выборы губернатора Нижегородской области, а также дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований в 23 муниципальных и городских округах.

Так, на выборах главы региона победил действующий губернатор Глеб Никитин. Он набрал 82,82% голосов.

Явка при голосовании на избирательных участках в Нижегородской области составила 56,01%. В тройке лидеров по явке оказались Починковский (87,57%), Дивеевский (86,29%) и Тоншаевский (84,31%) муниципальные округа.

Явка избирателей, выбравших дистанционную форму голосования, составила 87%.

На довыборах в Думу Нижнего Новгорода по избирательному округу №10 в Нижегородском районе победила директор лицея №180 Оксана Смолина от партии "Единая Россия".

В Ардатовском муниципальном округе прошли дополнительные выборы депутата Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №13. Здесь с 65,8% голосов победил представитель КПРФ Борис Немов.

В Балахнинском муниципальном округе состоялись довыборы в Совет депутатов по избирательному округу №25. 82,61% избирателей отдали свои голоса за гендиректора ООО "Исток" Владимира Гусева, представляющего "Единую Россию".

В Богородском муниципальном округе довыборы в Совет депутатов прошли сразу по трем округам. Так, в округе №7 победу одержал представитель партии "Справедливая Россия-Патриоты-За Правду" Дмитрий Надеждин (71,14% голосов), в округе №8 - самовыдвиженец Станислав Караганский (79,53%), в округе №16 - Владимир Гусев от партии "Единая Россия" (75,46% голосов)

В Большеболдинском муниципальном округе выбирали представителя в Совет депутатов от округа №6. Победила Наталья Маляева от партии "Справедливая Россия-Патриоты-За Правду", набравшая 81,86% голосов.

В Вознесенском муниципальном округе на довыборах в Совет депутатов по избирательному округу №2 победил Петр Гришин от КПРФ (68,32%), по округу №15 - Вячеслав Горбунов от КПРФ (58,52%).

В Володарском муниципальном округе на довыборах в Совет депутатов по округу №5 победу одержал представитель ЛДПР Кирилл Ваганов, набравший 70,67% голосов.

В Воскресенском муниципальном округе на довыборах в Совет депутатов по округу №2 победил самовыдвиженец Ваге Айрапетян (68,09%), по округу №5 - самовыдвиженец Марина Белова (85,75%), по округу №6 - самовыдвиженец Андрей Пашков (81,39%).

В Выксе прошли довыборы в Совет депутатов по округу №10. Наибольшее число голосов (64,69%) набрал Руслан Сапогов от партии "Единая Россия".

В Дзержинске состоялись довыборы депутата городской Думы по округу №4. Победу с 77,65% голосов одержала Евгения Орлова, представляющая партию "Единая Россия".

В Шахунье на довыборах в Совет депутатов по округу №5 избиратели поддержали Сергея Гудина от партии "Единая Россия". Он набрал 46,33% голосов.

В Городецком муниципальном округе прошли повторные выборы депутата Земского собрания по округу №26. На них победил представитель КПРФ Сергей Купцов, набравший 84,46% голосов.

Напомним, в 2022 году в округе №26 выборы были признаны несостоявшимися из-за большинства голосов против единственного кандидата Сергей Купцова.

Также здесь состоялись довыборы депутата Земского собрания по округу №19, на которых с 69,93% голосов победил Владимир Шаин от КПРФ.

В г.о.г. Арзамас на довыборах в Гордуму по округу №26 победу одержал Владимир Шокуров от "Единой России" с 65,08% голосов.

В г.о.г. Чкаловск на довыборах в Гордуму по округу №10 больше всего голосов (58,3%) набрал Сергей Буров от партии "Единая Россия", а по округу №18 - Дмитрий Осколкин из "Единой России" (58,71% голосов)

В Семеновском городском округе на довыборах в Совет депутатов по округу №4 победу одержал Владимир Овчинников от КПРФ с 52,56% голосов.

В Дальнеконстантиновском муниципальном округе на дополнительных выборах в Совет депутатов по округу №16 победил Алексей Красильников от партии "Единая Россия", набравший 42,15% голосов.

В Ковернинском муниципальном округе прошли довыборы в Совет депутатов по округу №3. Здесь 62,6% получила Елена Кокурина от КПРФ.

В Краснобаковском муниципальном округе на довыборах в Совет депутатов по округу №12 победу одержала Ольга Кузьмакова от партии "Единая Россия", набравшая 66,89% голосов.

В Лукояновском муниципальном округе на довыборах в Совет депутатов по округу №3 победил Роман Алексеев от "Единой России" (68,87% голосов), по округу №4 - Роман Зарубин от ЛДПР (48,89%), по округу №10 - Елена Сналина от "Единой России" (66,51%).

В Лысковском муниципальном округе на довыборах в Совет депутатов по округу №19 победу одержал Юрий Сергейчев от партии "Единая Россия", набравший 63,79% голосов.

В Павловском муниципальном округе на довыборах в Совет депутатов по округу №6 57,91% голосов набрал единорос Олег Кусакин.

В Починковском муниципальном округе на довыборах в Совет депутатов по округу №15 победил представитель "Единой России" Игорь Жиров, набравший 88,12% голосов.

В Уренском муниципальном округе на довыборах в Совет депутатов по округу №21 победу одержал Сергей Костюнин от ЛДПР, набравший 61,34% голосов.