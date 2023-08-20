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Общество

Минград утвердил проект планировки под ливневку на улице Украинской

12 сентября 2023 14:03  [73] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Минград утвердил проект планировки под ливневку на улице Украинской. Информация об этом размещена на сайте министерства.

Согласно информации, ливневая канализация будет построена в районе улицы Украинской и Комсомольского шоссе в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Планируется, что протяженность самотечной ливневой канализации составит 860 метров, напорной ливневой канализации - 620 метров.

Также будут построены смотровые колодцы, подземные резервуары объемом 1000 и 3000 кубометров, очистные сооружения производительностью 10000 кубометров в сутки, две насосные станции.

Ранее сообщалось, что более 167 млн рублей выделено на разработку схемы сети ливневок в Нижнем Новгороде на 2026-2036 годы.

Также напомним, что муниципалитет готовит программу строительства ливневки на 2022-2033 годы. В частности, планируется реконструкция ливневого коллектора по нескольким центральным улицам, а также строительство коллектора в границах улиц Октябрьская и Алексеевская.

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Теги:
Городское хозяйство Ливневки
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