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Фасады 139 МКД отремонтируют в Нижегородской области до конца 2023 года

12 сентября 2023 18:25  [106] Общество

Фото: Фонд капитального ремонта МКД Нижегородской области

Фасады 139 многоквартирных домов отремонтируют в Нижегородской области до конца 2023 года. Об этом сообщили в региональном Фонде капитального ремонта МКД.

Так, 104 фасада отремонтируют в районах Нижегородской области. Работы уже завершены в 41 доме в Дзержинске, Балахне, Павлове, Заволжье, Кстове.

В Нижнем Новгороде ремонт предусмотрен в 35 домах, из них в 19 ремонт уже завершился, а по остальным адресам работы закончатся до 1 октября.

В рамках капремонта фасадов восстанавливается не только эстетический облик зданий, но и первоначальные технические характеристики. В частности, проходит утепление, ремонт входных групп, цоколя, отмостки и балкона, замена окон в подъездах, восстановление наружной водосточной системы, гидроизоляция и герметизация межпанельных швов.

Гарантия на работы составляет пять лет.

Ранее сообщалось, что Фонд капремонта отремонтирует более 60 домов в Приокском районе Нижнего Новгорода.

Также напомним, что почти 330 новых лифтов уже установлено в МКД Нижегородской области в этом году.

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Теги:
капремонт
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