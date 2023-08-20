Фасады 139 МКД отремонтируют в Нижегородской области до конца 2023 года

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Фасады 139 многоквартирных домов отремонтируют в Нижегородской области до конца 2023 года. Об этом сообщили в региональном Фонде капитального ремонта МКД.
Так, 104 фасада отремонтируют в районах Нижегородской области. Работы уже завершены в 41 доме в Дзержинске, Балахне, Павлове, Заволжье, Кстове.В Нижнем Новгороде ремонт предусмотрен в 35 домах, из них в 19 ремонт уже завершился, а по остальным адресам работы закончатся до 1 октября.
В рамках капремонта фасадов восстанавливается не только эстетический облик зданий, но и первоначальные технические характеристики. В частности, проходит утепление, ремонт входных групп, цоколя, отмостки и балкона, замена окон в подъездах, восстановление наружной водосточной системы, гидроизоляция и герметизация межпанельных швов.
Гарантия на работы составляет пять лет.
Ранее сообщалось, что Фонд капремонта отремонтирует более 60 домов в Приокском районе Нижнего Новгорода.
Также напомним, что почти 330 новых лифтов уже установлено в МКД Нижегородской области в этом году.
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