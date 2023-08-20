Медведица с четырьмя медвежатами попала на видео в Нижегородской области Общество

Фото: с сайта Минлесхоза Нижегородской области

Специалисты нижегородского госохотнадзора во время проведения учёта численности медведей стали свидетелями уникального зрелища: в окрестностях леса гуляла медведица с четырьмя медвежатами. Сотрудники ведомства поспешили запечатлеть животных на видео. Об этом рассказали в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.

Как подчеркнули в пресс-службе, это настоящая редкость: медведицы редко имеют более двух медвежат, а три или четыре — исключительное событие.

На кадрах видеозаписи видно, как медвежата беззаботно кормятся на овсяном поле, набирая вес перед зимой.

"Малыши явно получают удовольствие от общения друг с другом и своей мамой. Медведица выглядит спокойной и уверенно следит за своими малышами, охраняя их от опасности", - прокомментировали в Минлесхозе.

По данным на август текущего года, в Нижегородской области насчитывается немногим более 1 300 особей медведя.

Напомним, что в регионе с 1 августа открылся сезон охоты на медведя, но строго запрещена добыча медведей в возрасте менее одного года и самок с медвежатами текущего года рождения. Для охоты необходимо иметь специальное разрешение. За незаконную добычу медведя положен крупный штраф.

Ранее сообщалось о том, как медведь "устроил фотосессию" с помощью фотоловушки в Керженском заповеднике.