Глебу Никитину вручено удостоверение об избрании губернатором Нижегородской области Политика

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

Глебу Никитину вручено удостоверение об избрании губернатором Нижегородской области. Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона.

Согласно информации, на заседании комиссии 14 сентября было принято постановление "О регистрации избранного Губернатора Нижегородской области Никитина Глеба Сергеевича".

Также был утвержден текст сообщения избирательной комиссии Нижегородской области об общих результатах муниципальных выборов.

Напомним, в Нижегородской области явка при голосовании на избирательных участках составила 56,01%, явка на ДЭГ - 87%.

Доля голосов на платформе ДЭГ от общего количества голосов в регионе составила 7,8%

На прошедших губернаторских выборах действующий глава региона Глеб Никитин в общей сложности набрал 82,82% голосов.

За Глеба Никитина свой голос отдали 81,8% избирателей, проголосовавших через ДЭГ. На избирательных участках глава региона получил поддержку 82,9% избирателей.

Ранее Избирательная комиссия Нижегородской области подвела предварительные итоги муниципальных выборов.