Систему водоснабжения обновили в селе Нарышкино в рамках проекта «Вам решать!» Общество

Систему водоснабжения обновили в селе Нарышкино Вознесенского муниципального округа Нижегородской области в рамках проекта «Вам решать!», сообщает пресс-служба главы региона.

На протяжении многих лет проблема с водоснабжением была актуальна в селе. Раньше в поселке вода была только для технических нужд, с посторонним запахом, привкусом и цветом. Сейчас же благодаря проекту в Нарышкине появилась новая система водоснабжения. Завершилось геологическое изучение недр, на северо-западной окраине села Нарышкино пробурена новая скважина на глубину 70 метров, и жители уже могут использоваться водой из новой скважины.

На реализацию проекта было направлено 1,875 млн рублей.

Стоит отметить, что за инициативу по строительству новой системы водоснабжения в рамках проекта «Вам решать!» свои голоса отдали около 700 человек, это практически 100% населения Нарышкина.

В 2023 году в Вознесенском муниципальном округе реализуется восемь инициатив жителей, которые были выдвинуты в рамках проекта «Вам решать!». К ним относятся: ремонт дорог, замена освещения в селе Благодатовка, капремонт центрального водопровода села Бутаково. Общая сумма финансирования – более 24 млн рублей.

Как сообщалось ранее, всего участие в голосовании по программе «Вам решать!» приняло почти 770 000 жителей региона.

«Президент России Владимир Путин в рамках заседания совета по развитию местного самоуправления отметил важность непосредственного участия жителей в принятии решений. Проект «Вам решать!» полностью соответствует выполнению задач, которые ставит перед нами глава государства. Ежегодно удается реализовывать сотни проектов, которые поддержали сами жители. Это не просто позволяет обновить дорогу, благоустроить сквер, установить детскую площадку, но и вовлекает людей в процесс улучшения жизни», - заявлял ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.