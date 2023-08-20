ХК "Торпедо" вырвал свою очередную победу у китайского "Куньлунь Ред Стар" Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Хоккейный клуб "Торпедо" на домашнем льду обыграл соседа по Западной конференции - китайскую команду "Куньлунь Ред Стар" со счётом 5:2 - и продолжает лидировать в турнирной таблице.

Первые два периода на льду лидировали гости: по одной заброшенной шайбе в каждом из них обеспечил Девин Броссо.

Но торпедовцы не дали своим болельщикам уйти в уныние - и в третьем периоде смогли не просто прорвать защиту "Куньлунь", а буквально закидать их ворота шайбами.

Уже на 30 секунде Максим Летунов реализовал большинство. Затем Андрей Белевич смог уже в меньшинстве сравнять счёт.

В концовке болельщиков ждала сумасшедшая развязка: Кирилл Ураков выиграл вбрасывание, после которого Василий Атанасов моментально нанёс результативный бросок: 3:2.

А на последних минутах Максим Летунов оформил хет-трик.

" Во-первых, хочу поблагодарить соперника за то, что дали серьёзную интригу в сегодняшнем матче... И, конечно же, огромная благодарность нашим ребятам за то, что они продолжали искать пути к воротам соперника. Забили быстрый гол в начале третьего периода, зажгли друг друга, зажгли болельщиков. В итоге сыграли фееричный третий период и выиграли хороший матч!" - прокомментировал победу главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов.

Шлем, вручаемый лучшему игроку матча, по праву достался Максу Летунову.

Впереди у команды - выезд в Казань и Уфу, где "Торпедо" сыграет 16 и 18 сентября.

Ранее сообщалось, что "Торпедо" по итогам сезона 2022/2023 получит от КХЛ 28,1 млн рублей - из фонда, сформированного за счёт продажи ТВ и беттинг-прав, а также отчислений от азартных игр.

В прошедшем сезоне нижегородская команда впервые с 2016 года прошла в 1/4 финала Западной конференции КХЛ, и выиграла в серии с московским "Динамо". Но в полуфинале проиграла питерскому СКА и завершила сезон.

В текущем сезоне "Торпедо" остается единственной командой, не проигравшей в КХЛ. Нижегородцы занимают первое место в Западной конференции с 10 очками после 5 матчей.