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Общество

Полуфинал конкурса "Большая перемена" завершился в Нижнем Новгороде

15 сентября 2023 13:29  [112] Общество

Фото: АНО "Большая перемена"

Торжественная церемония закрытия Всероссийского конкурса "Большая перемена" прошла в Нижнем Новгороде. На мероприятии побывал корреспондент НИА "Нижний Новгород".

В нижегородском полуфинале приняли участие 1135 учащихся 8-10 классов из 20 регионов России, в том числе 170 ребят из Нижегородской области.

Министр молодёжной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева отметила, что это самые талантливые и одарённые ребята страны. 

"Кто-то помогает людям, кто-то придумывает новые научные решения, кто-то очень творческий", - сказала она.

Всего в отборочных этапах конкурса приняли участие более 7 тысяч школьников из Нижегородской области.

В течение трёх дней ребята в командах решали различные кейсы по 12 вызовам "Большой перемены" и придумывали креативные решения общественных задач.

"Самое главное - вы делали это сообща, всей командой, а это значит, что вы научились вместе преодолевать сложности", - обратилась к присутсвующим директор АНО "Большая перемена" Наталия Мандрова.

Кроме того, участники полуфинала в рамках профориентационных мероприятий посетили 10 нижегородских вузов.

Многие ребята после завершения полуфинала высказали желание однажды вернуться в Нижний Новгород.

"Нижний Новгород - это место, где ценят, а не оценивают. Мы всех рады приветствовать на нашей замечательной земле", - сказала начальник Управления профессионального образования и воспитания министерства образования и науки Нижегородской области Наталья Поляшова.

Финалы конкурса для школьников пройдут на базе Международного детского центра "Артек", финал для студентов СПО состоится в Нижнем Новгороде.

Победители и призеры, а также их наставники получат денежные призы и смогут отправиться в образовательное путешествие по России.

Напомним, в 2022 году Нижний Новгород также принял финал Всероссийского конкурса "Большая перемена".

Тогда победителями стали двенадцать студентов из Нижегородской области.

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Теги:
Конкурсы Молодежь
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