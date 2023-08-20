Библиотеку в Выксе переоборудовали по модельному стандарту Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Библиотеку в Выксе переоборудовали по модельному стандарту за счет областного бюджета. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, на модернизацию учреждения было выделено 10 млн рублей. Эти средства направили на закупку новой мебели, интерактивного оборудования и на закупку более 2 тысяч новых книг.

В частности, был приобретен интерактивный стол, содержащий более 300 развивающих программ. Также в библиотеке появились интерактивная песочница, очки виртуальной реальности, четыре компьютеризированных рабочих места с доступом к Национальной электронной библиотеке.

Библиотечный склад был переоборудован в помещение с интерактивным оборудованием для проведения детских праздников.

Кроме того, в выксунской Центральной детской библиотеке будут проходить выставки работ учеников Детской художественной школы.

Ранее сообщалось, что модельная библиотека открылась в селе Новошино Навашинского района.

Также напомним, что шесть объектов культуры отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году.