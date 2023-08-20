Туристический квартал создадут на Бору
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
15 сентября 2023 16:18  [51] Новое оборудование закупили для театра "Преображение" в Нижнем Новгороде
15 сентября 2023 16:01  [81] Нижегородский театр оперы и балета представит премьеру оратории Г.Ф. Генделя в Пакгаузах на Стрелке 23 и 25 сентября
15 сентября 2023 14:57  [100] Библиотеку в Выксе переоборудовали по модельному стандарту
15 сентября 2023 12:32  [136] Берегитесь, "Оборотень" — премьера сериала в видеосервисе Wink состоится 21 сентября
15 сентября 2023 12:21  [130] Драмтеатр Арзамаса готовится к премьере "Чистый понедельник" по рассказу Бунина
14 сентября 2023 13:24  [382] В плену порока: стартовали съемки сериала "Чистые" для Wink Originals
13 сентября 2023 17:38  [388] Куда поехать в выходные: подмосковная Коломна
13 сентября 2023 13:58  [490] Сергей Пенкин выступит в парке "Швейцария" 16 сентября
13 сентября 2023 10:39  [381] "Слово пацана" — победитель фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон"
12 сентября 2023 18:57  [404] Новый патриотический маршрут для школьников открыли в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Библиотеку в Выксе переоборудовали по модельному стандарту

15 сентября 2023 14:57  [100] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Библиотеку в Выксе переоборудовали по модельному стандарту за счет областного бюджета. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Согласно информации, на модернизацию учреждения было выделено 10 млн рублей. Эти средства направили на закупку новой мебели, интерактивного оборудования и на закупку более 2 тысяч новых книг.

В частности, был приобретен интерактивный стол, содержащий более 300 развивающих программ. Также в библиотеке появились интерактивная песочница, очки виртуальной реальности, четыре компьютеризированных рабочих места с доступом к Национальной электронной библиотеке.

Библиотечный склад был переоборудован в помещение с интерактивным оборудованием для проведения детских праздников.

Кроме того, в выксунской Центральной детской библиотеке будут проходить выставки работ учеников Детской художественной школы.

Ранее сообщалось, что модельная библиотека открылась в селе Новошино Навашинского района.

Также напомним, что шесть объектов культуры отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Библиотеки Выкса
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph