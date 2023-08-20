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Библиотеку в Выксе переоборудовали по модельному стандарту за счет областного бюджета. Об этом сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.
Согласно информации, на модернизацию учреждения было выделено 10 млн рублей. Эти средства направили на закупку новой мебели, интерактивного оборудования и на закупку более 2 тысяч новых книг.
В частности, был приобретен интерактивный стол, содержащий более 300 развивающих программ. Также в библиотеке появились интерактивная песочница, очки виртуальной реальности, четыре компьютеризированных рабочих места с доступом к Национальной электронной библиотеке.
Библиотечный склад был переоборудован в помещение с интерактивным оборудованием для проведения детских праздников.
Кроме того, в выксунской Центральной детской библиотеке будут проходить выставки работ учеников Детской художественной школы.
Ранее сообщалось, что модельная библиотека открылась в селе Новошино Навашинского района.
Также напомним, что шесть объектов культуры отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году.
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