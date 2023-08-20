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Общество

Высокая пожароопасность лесов установится в Нижегородской области до 25 сентября

19 сентября 2023 10:42  [111] Общество

Высокая пожароопасность прогнозируется в Нижегородской области в ближайшие дни. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, 4 класс пожароопасности лесов и торфяников будет действовать с 20 по 25 сентября.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с возникновением природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространение огня на населённые пункты, линии электропередач и связи.

Нижегородцам настоятельно рекомендуется не разводить костры и не курить в лесах, не сжигать мусор на дачных участках, не оставлять на полянах легковоспламеняющиеся отходы и мусор из стекла.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то при наступлении IV-V классов пожарной опасности действует запрет на посещение гражданами лесов.

Сотрудники Минлесхоза Нижегородской области как минимум трижды в день производят патрулирование подведомственных территорий.

Согласно информации , с начала пожароопасного сезона ликвидировано 26 лесных пожаров, 25 из которых возникли по вине местного населения, 1 - из-за разряда молнии во время грозы.

16 очагов возгорания были зафиксированы камерами видеонаблюдения, о 7 сообщили очевидцы, ещё 3 пожара были обнаружены с самолёта.

На сегодняшний день на большинстве территорий районов Нижегородской области действует третий и четвёртый класс пожароопасности, на текущей неделе ожидается тёплая сухая погода.

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Теги:
Лесное хозяйство Лесные пожары Пожароопасность
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