Федеральный бюджет, поддержка участников СВО, закон о занятости: "Единая Россия" обозначила приоритеты на осеннюю сессию Госдумы Политика

Федеральный бюджет, поддержка участников СВО, закон о занятости - эти вопросы станут приоритетными в осеннюю сессию Государственной думы РФ, сообщает пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

В осеннюю сессию «Единая Россия» в Госдуме продолжит поддерживать участников СВО и членов их семей. В первую очередь рассмотрят законопроект о механизме государственного страхования добровольцев, которые заключили контракты с Вооруженными Силами РФ. Сейчас добровольцы подлежат обязательному страхованию за счет федерального бюджета. Но механизма реализации этой нормы нет.

Инициатива, внесенная рабочей группой по СВО под руководством секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, устраняет эту проблему. После принятия документа будут регламентированы основания, условия и порядок обязательного госстрахования добровольцев по аналогии с тем, как сейчас это действует в отношении военнослужащих.

Также рассмотрят законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, трудоустраивающих участников спецоперации. Компании, которые берут их на работу, смогут получать льготы.

Приоритетным для «Единой России» является законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России и СССР, полных кавалеров ордена Славы. Сейчас льготу Герои могут использовать только лично. Изменение данной нормы поддерживает Правительство.

На рассмотрении Госдумы находится законопроект партии о расширении волонтерской деятельности и ее поддержке. Он определит круг участников волонтерской деятельности, закрепит за ними право на медобследование, обучение, учет их работы при поступлении в вузы.

До 1 октября Правительство внесет в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящую трехлетку. Работу над ним «Единая Россия» уже ведет с Кабмином – в документе заложены все социальные положения народной программы партии.

«Все социальные обязательства в бюджете 2024-2026 возрастут. По инициативе Президента с 1 января 2024 года на 18,5% вырастет МРОТ. Это даст существенное повышение заработной платы в бюджетной сфере. Задача «Единой России» – обеспечить неукоснительное исполнение этого решения», – отметил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

Он также напомнил, что со следующего года ежегодно будет индексироваться пособие по безработице. Это предусматривает и законопроект «Единой России» о занятости. Его во втором и третьем чтениях рассмотрят в октябре.

«К законопроекту поступило несколько сотен поправок. Участие в их рассмотрении приняли профсоюзы и работодатели, Правительство. Мы вышли на согласованные позиции», – подчеркнул Андрей Исаев.

Законопроект о занятости поможет в профилактике безработицы и противодействии нелегальной занятости. Он вводит понятия самозанятости и платформенной занятости, расширяет возможности работодателей при трудоустройстве инвалидов. Вводятся новые категории лиц, которые смогут рассчитывать на особую поддержку служб занятости: граждане предпенсионного возраста, участники СВО, члены их семей, молодые специалисты.

Напомним, в Нижегородской области, помимо федеральных мер, создана комплексная система поддержки участников СВО и их семей, действует военный социальный контракт (ВСК). В военном социальном контракте предусматривается комплексное социальное сопровождение, которое включает социализацию, реабилитацию, лечение, обучение и индивидуальные решения. Важно, что военный социальный контракт будет действовать и после возвращения военнослужащего.

Среди принятых в регионе мер поддержки участников СВО и их семей - ежемесячная денежная компенсация за услуги ЖКХ в размере 50%, материальная помощь семьям, ежемесячная выплата беременным женщинам в размере 10 тысяч рублей, ежемесячная выплата на каждого несовершеннолетнего ребенка в 10 тысяч рублей. Нуждающимся студентам государственных учреждений бесплатное горячее питание, дети могут бесплатно посещать кружки и секции в государственных учреждениях Нижегородской области. Участники спецоперации и члены их семей могут компенсировать расходы на газоиспользующее оборудование или строительство внутреннего газопровода объекта индивидуального жилищного строительства в рамках догазификации.

Работа по расширению мер социальной поддержки для военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, и их близких ведется постоянно.

В начале августа принято решение о предоставлении участникам СВО права бесплатного пользования платными парковками в Нижнем Новгороде.

«Мы расширяем перечень мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. Теперь они имеют право на бесплатное пользование парковочным пространством на территории Нижнего Новгорода. Уверен, что освобождение от платы за парковку станет для семей наших защитников существенным финансовым подспорьем и сделает их передвижение по центру города более удобным», – отметил председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев.