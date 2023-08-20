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Общество

Существенных нарушений при ликвидации Шуваловской свалки выявлено не было

20 сентября 2023 15:50  [121] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области, архив

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области на заседании комитета по экологии и природным ресурсам заслушали отчет Контрольно-счетной палаты о результатах проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, выделенных на ликвидацию Шуваловской свалки.

Согласно информации, проверка проводилась в период с 2021-го по июль 2023 года. По состоянию на 3 июля были выполнены работы по контракту на сумму 1,77 млрд рублей, которые были выплачены своевременно и в полном объеме.

Единственным выявленным нарушением оказалась оплата фактически невыполненных работ на сумму почти 47 тысяч рублей. Они были связаны с планировкой откосов насыпей экскаватором-планировщиком грунтов II группы (щебень при размере частиц до 40 мм), которая в документах указана как планировка грунтов III группы (грунты без щебня).

По итогам проверки излишне уплаченные средства были возвращены в бюджет.

"Самое главное, что Шуваловская свалка перестала существовать, это для нас было приоритетной задачей. Мы с коллегами неоднократно выезжали на место и контролировали ход проведения работ. Замечания к исполнению всё-таки есть - они связаны с тем, что одна компания занимается проектами, а другая непосредственно исполняет заказ", - отметил председатель комитета Владислав Атмахов.

Напомним, контракт на ликвидацию Шуваловской свалки заключили в декабре 2020 года. По итогам конкурсных процедур подрядчиком выбрали ООО “Ситилюкс”. К работе по ликвидации объекта компания приступила уже в январе 2021 года.

По информации регионального Минэкологии, работы по рекультивации территории были завершены 30 декабря 2022 года. Свалка была рекультивирована за 1,77 млрд рублей, из которых 940 млн рублей – из федерального бюджета и 830 млн – из областного. Хотя изначально стоимость работ по контракту составляла 1,23 млрд рублей. 

Это объясняется тем, что при выполнении работ были выявлены дополнительные объёмы мусора, неучтённые в первоначальном проекте. Таким образом, план работ был превышен на 63%, а отсепарировано в общей сложности около 1 750 тысяч тонн мусора.

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Теги:
Законодательное собрание Свалки
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