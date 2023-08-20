Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос в 2024 году

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Участок проспекта Гагарина планируется расширить до шести полос в 2024 году. Об этом сообщили в администрации Нижнего Новгорода, отвечая на вопросы подписчиков главы города Юрий Шалабаева.
Один из нижегородцев указал, что сейчас на участке проспекта Гагарина от остановки "Щербинки-2" до Ольгино наблюдаются постоянные пробки.
Как прокомментировали в мэрии, работы на этом участке планируется провести в 2024 году. Дорога здесь будет расширена до трех полос движения в каждом направлении.
Ранее сообщалось, что строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году.
Также напомним, что двухполосная дорога свяжет улицы Пушкина и Бекетова в 2024 году.
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