Церемония инаугурации Глеба Никитина пройдет 26 сентября в прямом эфире Политика

инаугурация Глеба Никитина в 2018 году Фото: НИА "Нижний Новгород"

Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области пройдет 26 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, начало трансляции церемонии запланировано на 13:45.

Посмотреть ее можно будет на телеканалах "Нижний Новгород 24", "Волга", "ННТВ" и "Волга 24".

Также прямой эфир будет доступен в аккаунте правительства Нижегородской области в соцсети "ВКонтакте", на сайте РИА "Время Н" и национальной платформе СМОТРИМ.

Напомним, в Нижегородской области явка при голосовании на избирательных участках составила 56,01%, явка на ДЭГ - 87%.

Доля голосов на платформе ДЭГ от общего количества голосов в регионе составила 7,8%

На прошедших губернаторских выборах действующий глава региона Глеб Никитин в общей сложности набрал 82,82% голосов.

За Глеба Никитина свой голос отдали 81,8% избирателей, проголосовавших через ДЭГ. На избирательных участках глава региона получил поддержку 82,9% избирателей.