Церемония инаугурации Глеба Никитина пройдет 26 сентября в прямом эфире

инаугурация Глеба Никитина в 2018 году
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Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области пройдет 26 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, начало трансляции церемонии запланировано на 13:45.
Посмотреть ее можно будет на телеканалах "Нижний Новгород 24", "Волга", "ННТВ" и "Волга 24".
Также прямой эфир будет доступен в аккаунте правительства Нижегородской области в соцсети "ВКонтакте", на сайте РИА "Время Н" и национальной платформе СМОТРИМ.
Напомним, в Нижегородской области явка при голосовании на избирательных участках составила 56,01%, явка на ДЭГ - 87%.
Доля голосов на платформе ДЭГ от общего количества голосов в регионе составила 7,8%
На прошедших губернаторских выборах действующий глава региона Глеб Никитин в общей сложности набрал 82,82% голосов.
За Глеба Никитина свой голос отдали 81,8% избирателей, проголосовавших через ДЭГ. На избирательных участках глава региона получил поддержку 82,9% избирателей.
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