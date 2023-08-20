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Экономика

Нижегородская делегация изучила потенциал свободной экономической зоны «Гродноинвест»

21 сентября 2023 18:59  [49] Экономика

Нижегородская делегация изучила потенциал свободной экономической зоны «Гродноинвест», сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

В сообщении говорится, что 21 сентября в рамках рабочего визита в Республику Беларусь нижегородская делегация во главе с председателем Законодательного собрания Евгением Люлиным посетила объекты в Гродненской области. Нижегородцы изучили потенциал свободной экономической зоны (СЭЗ) «Гродноинвест».

Уникальная инвестиционная площадка расположена на границе Европейского союза и Евразийского экономического союза, Европы и Азии, она является лидером по привлечению иностранных инвестиций в стране. СЭЗ «Гродноинвест» создана в 2002 году, ее территория составляет 4156,62 га и охватывает 8 городов Гродненской области – Гродно, Лида, Щучин, Сморгонь, Мосты, Слоним, Новогрудок, Свислочь.

Для инвесторов в СЭЗ «Гродноинвест» действует специальный правовой режим. Он включает налоговые, таможенные и иные преференции. Инвесторы освобождаются от уплаты налога на прибыль, налога на недвижимость, арендной платы за земельные участки, которые предоставляются без аукциона, таможенных пошлин и НДС и др.

Резидентами СЭЗ «Гродноинвест» являются ведущие компании мира в сфере деревообработки и мебельного производства, машиностроения и металлообработки, пищевой, химической и легкой промышленности, сельского хозяйства. Количество резидентов – 78. За период деятельности СЭЗ было привлечено 2,1 млрд долл. США инвестиций более чем из 35 стран. Они экспортируют широкий перечень продукции химической отрасли - кислоты и ангидриды, полиэфиры, удобрения, сельского хозяйства - рапсовое и соевое масла, деревообработки - древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты, мебель, легкой промышленности - чулочно-носочные изделия, машиностроения и металлообработки - провода, автокомпоненты и др. Всего география экспорта насчитывает более 60 стран.

«Нижегородская и Гродненская области имеют много общего. Коллеги активно развивают свободную экономическую зону «Гродноинвест». Нам тоже есть чем поделиться! Особая экономическая зона «Кулибин» в Дзержинске молода, но быстро растет: за прошлый год ее территория была увеличена в 10 раз. Там будут работать 65 резидентов, которые вложат в ОЭЗ 175 млрд рублей. Наш регион, по оценке Минэкономразвития РФ, занимает 1 место в РФ по развитию государственно-частного партнерства. По 24-м концессионным соглашениям строятся 14 школ, ИТ-кампус, ледовый дворец на 12,5 тысяч мест, реконструируется трамвайная сеть в Нижнем, создается медицинский хаб в Выксе. Общий объем вложений – 155 млрд рублей. Будем обмениваться опытом и внедрять лучшие практики», - рассказал Евгений Люлин.

«Свободная экономическая зона «Гродноинвест» диверсифицирована. В ней можно найти самые разные производства – для нас это интересный опыт. Особая экономическая зона «Кулибин» также обеспечена инфраструктурой, энергоресурсами, ее резидентам предоставляется весь спектр налоговых льгот и преференций. В отличие от белорусской СЭЗ, наша ОЭЗ сформирована на локальном земельном участке. Ее развитие мы начали с химической промышленности, так как Дзержинск – город химиков, и для нас это важное направление. Уверен, что в дальнейшем на нашей площадке будут развиваться и другие производства», - отметил председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков.

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Теги:
Белоруссия Визиты Законодательное собрание
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