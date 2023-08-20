Нижегородские работники архивов подготовили фотовыставку ко Дню Машиностроителя Общество

Фото: комитет по делам архивов Нижегородской области

Как сообщили в комитете по делам архивов Нижегородской области, основой экспозиции стали подлинные документы по развитию предприятий машиностроения Горьковской области в советский период, а также документы и фотографии лучших рабочих предприятий.

Также на выставке были представлены фотоальбомы "Производственно-техническая конференция машиностроительного завода №92" (1935 г.) и "Из истории комсомольской организации Горьковского автозавода" (1959 г.).

Помимо того, сотрудники архивов поместили на экспозицию личные дела ведущих специалистов, среди которых главный конструктор ГАЗ Андрей Липгарт, главный конструктор машиностроительного завода №92 Василий Грабин и директора завода №92 Амо Елян.

"Документы свидетельствуют, что Нижний Новгород неслучайно носит звание "Город трудовой доблести". Во время Великой Отечественной войны Горьковская область стала поистине подлинным арсеналом страны", - добавил руководитель Комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов.

Напомним, губернатор региона Глеб Никитин поздравил машиностроителей с профессиональным праздником.

Свои поздравления нижегородским машиностроителям также направил председатель Законодательного собрания области Евгений Люлин.