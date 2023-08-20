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Бизнес

Торговые компании Нижегородской области смогут принять участие в международном форуме ECOM Retail Week

26 сентября 2023 11:44  [77] Бизнес

Торговые компании Нижегородской области смогут принять участие в международном форуме электронной коммерции и ритейла ECOM Retail Week, который пройдет в Центре международной торговли в Москве с 10 по 11 октября 2023 года. Мероприятие организует Минпромторг Российской Федерации и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла.

"Форум – крупнейшее отраслевое событие для профессионалов в области электронной коммерции. В этом году на встрече выступят более 200 экспертов в сфере ритейла, маркетинга, логистики и IT. Участие в форуме позволит нижегородским компаниям получить актуальные данные о последних трендах и новых технологиях в интернет-торговле. Кроме того, они смогут обменяться опытом с предприятиями из других регионов и расширить клиентскую базу", – сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На форуме запланирована обширная деловая программа. Нижегородские компании смогут принять участие пленарных заседаниях, аналитических и экспертных сессиях, круглых столах, семинарах и мастер-классах – всего более 50 мероприятий.

Ключевую тему форума - "Стратегические приоритеты для ecom отрасли" - обсудят на стратегической сессии с участием представителей Минпромторга России и крупных компаний, среди которых - Wildberries, Ozon, Яндекс, AliExpress, Сбер, DNS, Ситилинк, Почта России и др.

Участие в Международном форуме электронной коммерции и ритейла ECOM Retail Week является бесплатным. Регистрация обязательна на сайте форума ecomretailweek.ru до 9 октября. 

Подробная информация и актуальные новости - на официальном сайте: ecomretailweek.ru, а также ТГ-канале: t.me/retailweek. Связаться с организаторами можно по электронной почте: info@retailevent.ru и телефону: +7 (495) 323-71-07.

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Теги:
Торговля экономика
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