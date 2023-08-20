Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
Предварительные итоги муниципальных выборов
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
Вспышка кори в Арзамасском районе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
27 сентября 2023 14:09  [35] Особый противопожарный режим снят в Нижегородской области
27 сентября 2023 13:22  [89] 3D-модель усадьбы на улице Студеной создают для будущей реставрации
27 сентября 2023 13:06  [99] Энергетики Т Плюс провели уроки энергобезопасности и энергосбережения в двух дзержинских школах
27 сентября 2023 13:02  [130] Дополнительные "лежачие полицейские" появятся на улице Лысогорской
27 сентября 2023 12:55  [107] Федеральным госслужащим повысят зарплаты на 5,5%
27 сентября 2023 12:13  [118] Более 1200 деревьев приходится на одного нижегородца
27 сентября 2023 11:50  [132] Глеб Никитин поручил отремонтировать лифт в многоквартирном доме по улице Веденяпина
27 сентября 2023 11:35  [132] Шесть лошадей приобретены для нижегородского зооцентра "Надежда"
27 сентября 2023 11:22  [138] Пасынки и падчерицы участников СВО смогут питаться бесплатно в школах и садиках
27 сентября 2023 11:06  [146] Новогодний конкурс "Горьковская игрушка" пройдёт со 2 октября по 25 декабря
Общество

3D-модель усадьбы на улице Студеной создают для будущей реставрации

27 сентября 2023 13:22  [89] Общество

Фото: АНО "Центр 800"

3D-модель усадьбы на улице Студеной создают для будущей реставрации. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, высокоточный обмер усадьбы Щелокова на улице Студеной, 10Б ведет ООО "Сканэнергоконтроль". В создании проекции фасада задействован наземный лазерный 3D-сканер.

Затем в течение 2-3 дней будет построена 3D-модель усадьбы в Студеном квартале с дорисовкой недостающих элементов лепнины и подготовлен обмерный чертеж для качественного восстановления ОКН.



Сохранившиеся элементы лепнины и декор будут зафиксированы для последующей реставрации.

Ранее сообщалось, что Красные казармы в Нижнем Новгороде приспособят для современного использования.

Также напомним, что дома Зарембы и Котельникова в Нижнем Новгороде планируется продать инвесторам.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Реставрация
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph