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3D-модель усадьбы на улице Студеной создают для будущей реставрации. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".
Согласно информации, высокоточный обмер усадьбы Щелокова на улице Студеной, 10Б ведет ООО "Сканэнергоконтроль". В создании проекции фасада задействован наземный лазерный 3D-сканер.
Затем в течение 2-3 дней будет построена 3D-модель усадьбы в Студеном квартале с дорисовкой недостающих элементов лепнины и подготовлен обмерный чертеж для качественного восстановления ОКН.
Сохранившиеся элементы лепнины и декор будут зафиксированы для последующей реставрации.
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