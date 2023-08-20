3D-модель усадьбы на улице Студеной создают для будущей реставрации Общество

Фото: АНО "Центр 800"

3D-модель усадьбы на улице Студеной создают для будущей реставрации. Об этом сообщили в АНО "АСИРИС".

Согласно информации, высокоточный обмер усадьбы Щелокова на улице Студеной, 10Б ведет ООО "Сканэнергоконтроль". В создании проекции фасада задействован наземный лазерный 3D-сканер.

Затем в течение 2-3 дней будет построена 3D-модель усадьбы в Студеном квартале с дорисовкой недостающих элементов лепнины и подготовлен обмерный чертеж для качественного восстановления ОКН.





Сохранившиеся элементы лепнины и декор будут зафиксированы для последующей реставрации.

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