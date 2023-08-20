Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Глеба Никитина с переизбранием на пост главы региона

Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин поздравил Глеба Никитина с переизбранием на пост губернатора.
Поздравительная телеграмма была зачитана председателем Законодательного собрания Нижегородской области Евгением Люлиным в ходе торжественной церемонии вступления губернатора в должность, которая прошла в манеже Нижегородского кремля.
"Уважаемый Глеб Сергеевич! Поздравляю вас с избранием губернатором Нижегородской области. Ваша победа на выборах подтвердила, что люди доверяют вам, видят в вас человека, готового отстаивать их интересы и решать задачи развития региона. Желаю успехов в работе на благо Нижегородской области и всех ее жителей", - сообщается в телеграмме.
Ранее сообщалось, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил Глеба Никитина с переизбранием на пост губернатора.
Напомним, что на прошедших губернаторских выборах действующий глава региона Глеб Никитин в общей сложности набрал 82,82% голосов.
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