Валентина Матвиенко поздравила Глеба Никитина с переизбранием на пост губернатора Нижегородской области Политика

Телеграмму с поздравлением Глебу Никитину в связи с его переизбранием на пост губернатора Нижегородской области направила председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко.

"Благодаря высокому профессионализму, опыту и целеустремленности вы успешно решаете комплексные задачи по обеспечению социально-экономического развития Нижегородской области, эффективному использованию ее потенциала. Уверена, что сотрудничество Совета Федерации Федерального Собрания РФ с органами государственной власти Нижегородской области и в дальнейшем будет конструктивным и плодотворным. Желаю вам успехов в работе на ответственном государственном посту", - сообщается в телеграмме.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил Глеба Никитина с переизбранием на пост главы региона.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил Глеба Никитина с переизбранием на пост губернатора.

Напомним, что на прошедших губернаторских выборах действующий глава региона Глеб Никитин в общей сложности набрал 82,82% голосов.