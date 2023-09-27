Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года" Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Нижний Новгород стал "Культурной столицей года 2024". Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, ранее столица Приволжья победила в народном голосовании за звание звание "Культурной столицы года 2024". За город проголосовало 37,94% участников - 189 151 человек.

28 сентября жюри конкурса определило победителей конкурса. В следующем году звание "Культурной столицы" будет носить Нижний Новгород, а в 2025 году - Грозный.

"Когда в народном голосовании за звание "Культурной столицы 2024 года" Нижний Новгород поддержали тысячи его жителей и людей из других городов, вариантов не завоевать этот титул у нас не было!" - подчеркнул глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Как рассказывал Глеб Никитин, в рамках "Культурной столицы" в Нижнем Новгороде запланировано проведение 150 мероприятий федерального, межрегионального и регионального уровней.

Напомним, в декабре 2022 года Нижний Новгород стал "Молодёжной столицей России".

СПРАВКА: Конкурс "Культурная столица года" стартовал в 2023 году при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Каждый год эксперты будут присуждать это почётное звание одному из городов Российской Федерации. Принять участие в конкурсе могут инициативные команды, представляющие административные центры субъектов РФ и городские округа с населением не менее 250 тысяч человек. Для обеспечения относительно равных конкурентных условий представители Москвы и Санкт-Петербурга - мегаполисов с исторически сложившимся неоспоримым столичным статусом - принимают участие в проекте не как участники конкурса, а как соорганизаторы и эксперты.