Ремонт участков трассы М-7 под Володарском и Дзержинском подходит к завершению Общество

Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

Ремонтные работы на московском направлении трассы М-7 "Волга" в Нижегородской области подходят к завершению. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ "Упрдор Москва - Нижний Новгород".

Напомним, в этом году меняли дорожное покрытие и обновляли инфраструктуру на трёх участках автодороги - в Володарском районе и городском округе Дзержинск.

Так, на участке от Мячково до Пыры будет отремонтировано 36 км федеральной автодороги. До конца ноября дорожники завершат работы на участке с 341 по 365 км. Сейчас его готовность составляет 95%: полностью уложен слой из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона и ведутся работы по обновлению инфраструктуры трассы: специалисты ремонтируют примыкания от местных дорог, обустраивают новые остановочные площадки с павильонами, укрепляют обочины, устанавливают новые знаки и наносят разметку.

На участке с 365 по 377 км заканчиваются работы по замене верхнего слоя покрытия. К середине октября весь запланированный объём этого года будет выполнен, заверили в Упрдоре.

Новое покрытие на отремонтированных участках теперь обладает необходимой шероховатостью, водонепроницаемостью и износостойкостью.

Аналогичные работы в следующем году запланированы на 6-километровом участке от Пыры до завода "Либхер".

Напомним, в 2021-2022 гг. был проведён ремонт участка с 383 по 399 км. После завершения текущего ремонта 58-километровый отрезок федеральной трассы М-7 "Волга" от обхода Нижнего Новгорода до границы с Владимирской областью будет полностью соответствовать нормативным требованиям.

В ведомстве также напомнили, что сейчас работы ведутся и на обходе Нижнего Новгорода с 399 по 415 км, включая мост через Оку. План работ здесь разбит на два года, чтобы свести к минимуму возникновение заторов из-за ограничений движения. В этом сезоне обновлено 10 км асфальта от въезда на обход со стороны Москвы до дер. Нагулино (399-409 км). В 2024 году покрытие заменят на оставшихся 6 км.

Ранее сообщалось. что около 100 км трассы М-7 Волга" отремонтируют в Нижегородской области до конца 2024 года. В частности, будет отремонтировано шесть участков и два искусственных сооружения.

Напомним также, что на 447 км автодороги производятся ремонтные работы на мосту через Кудьму. Работы запланированы в будни 2-6 октября. На период проведения работ движение по сооружению будет организовано в реверсивном режиме. Интервал движения потоков будет регулироваться в соответствии с дорожной обстановкой.