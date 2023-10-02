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Общество

Два автобуса нелегальных перевозчиков задержали в Нижегородской области

04 октября 2023 15:41  [105] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Два автобуса нелегальных перевозчиков задержали в Нижегородской области. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

Согласно информации, автобусы, курсировавшие по маршруту Нижний Новгород - Саров, были задержаны в ходе совместного рейда Ространснадзора, ГИБДД и Минтранса.

Транспортные средства поместили на спецстоянку. По факту нелегальных перевозок возбуждено административное дело по ч.4. ст.11.33 КоАП РФ. Перевозчику грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Автобусы вернут владельцам после его оплаты.

Как отметили в региональном Минтрансе, на легальном автобусе обязательно указывается номер маршрута впереди, сбоку и сзади. Большинство нелегальных перевозчиков работают под видом заказных перевозок или перевозок легковым такси. Кроме того, зачастую у них нет установленной законом страховки пассажира.

Напомним, около 300 новых автобусов закупят для 32 районов Нижегородской области.

Также Нижний Новгород осенью 2023 года получит 23 автобуса по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.

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Теги:
Общественный транспорт
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