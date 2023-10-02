Первый с 1995 года "Метеор" прошел по маршруту Нижний Новгород - Чебоксары Общество

Фото: Минтранс Чувашии

Первый "Метеор 120Р" прошел по маршруту Нижний Новгород - Чебоксары. Об этом сообщили в министерстве транспорта Чувашской республики.

Согласно информации, в последний раз судно на подводных крыльях было в Чебоксарах в 1995 году.

Планируется, что в 2024 году "Метеоры" будут запущены на маршруте "Нижний Новгород – Чебоксары – Казань".

Напомним, длина "Метеора" составляет почти 36 метров, а ширина - 10 метров. Судно может развивать скорость в 65 км/ч с дальностью хода до 700 километров. Вместимость - 120 человек.

Первое такое судно было спущено на воду в августе 2023 года в Чкаловске. Всего Нижегородская область получит три "Метеора".

Ранее сообщалось, что нижегородский "Водолет" планирует перевезти 150 тысяч пассажиров в 2024 году.