Нижегородский инвестпортал и Корпорация развития признаны лучшими в России Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Корпорация развития Нижегородской области и инвестпортал победили в двух номинациях премии "Лидеры инвестиционного развития-2023". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Согласно информации, КРНО победила в номинации "Агентство развития года", а инвестпортал - в номинации "Лучший инвестиционный портал".

Глеб Никитин подчеркнул, что победа в премии - это признание эффективно выстроенной и профессиональной работы региона с инвесторами.

Напомним, в июне 2023 года Корпорации развития Нижегородской области в рамках ПМЭФ-2023 вручили свидетельство о прохождении независимой оценки качества работы.

Также в рамках форума стало известно, что Нижегородская область заняла 3 место в рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ.

По словам руководителя Корпорации развития региона Игоря Ищенко, количество инвестиционных проектов за два минувших года увеличилось на 114%.